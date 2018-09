Sampdoria, niente crisi respiratoria per Sabatini: "Normali accertamenti"

10/09/2018

Giornata di controlli medici per Walter Sabatini: il responsabile dell'area tecnica della Sampdoria si è recato all'ospedale Sant'Eugenio a Roma per normali accertamenti come chiarito da una nota ufficiale del club. il comunicato si era reso necessario per smentire alcune voci che riportavano una possibile crisi respiratoria con conseguente ricovero in terapia intensiva dell'ex coordinatore tecnico di Suning.