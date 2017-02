Sampdoria: Nicolini rifiuta il Genoa, Osti lo vuole in blucerchiato

22 febbraio 2017

Personaggio d'altri tempi. Enrico Nicolin i, ha militato nella Sampdoria nei primi anni di carriera da calciatore ed è sempre stato tifoso blucerchiato. Ora la possibilità di sedere sulla panchina del Genoa con Mandorlini , ma Nicolini rifiuta: "Non potrei tradire la Samp". Un gesto che a Bogliasco non è passato inosservato, tanto che il ds Osti lo ha subito chiamato: "É una bandiera, saremmo onorati di averlo qui".

"Mio padre mi ha insegnato l'amore per la Samp". É questo il pensiero di Enrico Nicolini, un modus pensandi che l'ha spinto addirittura a lasciare il suo storico amico e compagno di lavoro Andrea Mandorlini, nuovo allenatore del Genoa. Un amore talmente forte che potrebbe avere un happy ending, un posto nella società del suo cuore. É il direttore sportivo Carlo Osti a prendere la parola e valorizzare il gesto di Nicolini: "Ha dimostrato che la dignità non ha prezzo. A giugno alla Sampdoria? Perchè no, è un ottimo tecnico e conoscitore di calcio", ha dichiarato a Tuttosport.