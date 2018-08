SAMPDORIA-NAPOLI: SARA' UN 'DERBY' POLACCO

31/08/2018

Linetty, Kownacki e Bereszynski da un lato, Zielinski e Milik dall’altro. Mezza nazionale polacca sarà in campo domenica in occasione di Sampdoria-Napoli, match della terza giornata di serie A. “Il Napoli ovviamente è una grande squadra - ha detto il blucerchiato Bereszynski - e sarà una gara ancora più speciale perchè anche Zielinski e Milik sono polacchi. Per me è una partita importante, ma lo sarà pure per tutti i nostri tifosi e per la Samp. Vogliamo vincere noi”.