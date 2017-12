SAMPDORIA, LINETTY IN RECUPERO

24 dicembre 2017

La Sampdoria, reduce dalla gara contro il Napoli, ha svolto l’allenamento in mattinata. Riunione tecnica in sala video, blucerchiati divisi in due gruppi: da una parte i più impiegati al San Paolo, dall’altra il resto della squadra impegnata in una sessione completa. A quest’ultima ha preso parte anche Karol Linetty (con supplemento atletico) e sono stati aggregati i giovani Matteo Raspa e Andrea Tessiore. Lavoro specifico, in piscina, per Zapata. Concesso il giorno di riposo per domani. Si tornerà in campo martedì 26 dicembre.