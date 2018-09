SAMPDORIA, GIAMPAOLO: "SCONFITTA CHE PESA, NON BISOGNAVA PERDERE"

22/09/2018

Marco Giampaolo non riesce a nascondere il rammarico per il ko contro l'Inter arrivata nel finale: "E' una sconfitta che ci pesa - ha detto il tecnico della Sampdoria ai microfoni di Dazn - Abbiamo giocato alla pari con l'Inter, siamo stati penalizzati forse dai pochi giorni di recupero. Ma non bisognava perdere e lo dico perché ho una grande considerazione dei miei uomini. Se l'Inter è forte, sentiamoci forti anche noi. Questa sconfitta fa male, ora dobbiamo recuperare energie fisiche e mentali. Sono contento dei miei calciatori, penso che la squadra sia cresciuta e oggi la crescita andava legittimata. Ecco perché sono dispiaciuto. Oggi però avevo solo tre uomini davanti, quando ne ho 6 posso scegliere".