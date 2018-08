SAMPDORIA, GIAMPAOLO: "MORANDI, TRAGEDIA INSOPPORTABILE"

25/08/2018

Il tecnico della Sampdoria, Marco Giampaolo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con l'Udinese: "La settimana scorsa è stato giusto non giocare per rispettare il dolore della città. Quella del ponte Morandi è stata una tragedia insopportabile, la gente ci ha ringraziato per la partecipazione. Ora c'è attesa per questo esordio in campionato, non ho nessun dubbio di formazione. Ci sono giocatori non al meglio, le scelte vengono da sé, anche se gli infortunati stanno un po' meglio. Saponara è pronto, ha fatto qualche amichevole in più e conosce il ruolo in cui deve giocare".