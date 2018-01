SAMPDORIA, GIAMPAOLO: "DOBBIAMO RITROVARE ENTUSIASMO"

20 gennaio 2018

La Sampdoria si prepara ad affrontare la Fiorentina. “E’ stata una lunga pausa rispetto ai tempi di gioco ma l’hanno fatta tutti”. Così mister Giampaolo alla stampa presenta la sfida: “La Fiorentina è una squadra in salute, capace di competere con le migliori, sarà una gara difficile. La Samp – spiega il tecnico – deve ritrovare entusiasmo e leggerezza. Non mi preoccupano le tre partite ma mi aspetto una Samp spensierata. Ho tutti a disposizione ma dal punto di vista fisico e individuale non sono in grado di fare un’analisi completa per ognuno. Domani farò giocare chi sta meglio”. La parentesi sul mercato: “Non mi sono confrontato con la società. Se capiterà – spiega Giampaolo – di fare valutazioni vedremo. Non ho sentori né di cessioni né di acquisti. A Benevento abbiamo perso nel momento in cui non abbiamo giocato più. Dobbiamo ritrovare l’aspetto ludico del gioco”.