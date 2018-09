SAMPDORIA, GIAMPAOLO: "BISOGNA SCHIUMARE SANGUE IN OGNI GARA, SARA' DURA"

30/09/2018

"La cosa più sbagliata che si possa pensare è che in campo vada il nome del club, oggi non c'è niente di scontato. Bisogna schiumare sangue per vincere. Questa sarà una partita difficile, come tutte". Parole del tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo alla vigilia della gara casalinga contro la Spal. "E' la penultima tappa del 'ciclo di ferro'? Lo sto rivalutando, perché non hai tempo di rimuginare sulla partita precedente che ne hai un'altra. E' una novità per noi, che richiede energie fisiche e mentali. Ma ho visto bene i miei ragazzi". Sugli avversari: "Incontriamo una squadra che ci precede in classifica. Anche se le gare fino a qui sono state poche, va detto che sono avanti di un punto e hanno iniziato bene, malgrado le ultime due sconfitte. Sono una squadra costruita in maniera logica, seria. Che si è rinforzata e che dispone di valori importanti, in particolare davanti con giocatori come Antenucci, Petagna e Paloschi".