SAMPDORIA: FISIOTERAPIA PER BARRETO E QUAGLIARELLA

27 marzo 2018

La Sampdoria porta avanti la preparazione in vista della sfida in programma sabato in casa del Chievo. Senza otto nazionali (Andersen, Belec, Ferrari, Kownacki, Ramirez, Strinic, Torreira e Zapata) i blucerchiati hanno svolto attivazione a secco, lavoro di forza integrata ed esercitazioni fisiche in spazi ridotti. Fisioterapia per Edgar Barreto e Fabio Quagliarella, mentre ha svolto lavoro differenziato Bartosz Bereszynski.