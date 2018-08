SAMPDORIA, DEFREL: "MANCA ANCORA QUALCOSA, MI STO INTEGRANDO"

27/08/2018

"Ho puntato Nuytinck, ho visto che avevo spazio per tirare, è partita bene poi la palla ha toccato il palo. Peccato". Così, ai microfoni di Samp Tv, Gregoire Defrel ha commentato la sconfitta per 1-0 ad Udine contro i bianconeri. Primo tempo deludente per i blucerchiati, nella ripresa la reazione: "Nell’intervallo il mister ci ha parlato e nel secondo abbiamo fatto decisamente meglio, abbiamo avuto anche qualche occasione per pareggiare, ma purtroppo non è bastato. Sto entrando nei meccanismi, anche se mi manca ancora qualcosa dal punto di vista fisico e tattico. Con i compagni mi trovo alla grande, noi ultimi arrivati dobbiamo lavorare, ma ci stiamo integrando".