SAMPDORIA, CINQUE PRIMAVERA AL LAVORO CON I BIG

17 gennaio 2018

Sampdoria al lavoro oggi con una doppia seduta in vista della sfida con la Fiorentina. Forza in palestra e sviluppi tecnico-tattici al Mugnaini, squadra suddivisa in due differenti gruppi nella prima delle due sessioni giornaliere. Aggregati i giovani Yassin Ejjaki, Simone Giordano, Titas Krapikas, Joao Gomes Ricciulli e Ognjen Stijepovic. Domani amichevole pomeridiana con il Ligorna, formazione genovese di Serie D.