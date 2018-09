SAMPDORIA, CHIARIMENTO TRA GIAMPAOLO E QUAGLIARELLA

21/09/2018

Nessun caso Quagliarella. Come riportato da Il Secolo XIX, l'attaccante blucerchiato ed il tecnico Marco Giampaolo avrebbero avuto un confronto nella giornata di ieri per chiarire dopo il nervosismo palesato dalla punta dopo la sostituzione con la Fiorentina. Il tecnico e Quagliarella avrebbero parlato e chiarito, l'attaccante di Castellammare di Stabia è pronto a scendere in campo contro l'Inter.