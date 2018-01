SAMPDORIA: ANCORA FISIOTERAPIA PER PRAET

31 gennaio 2018

Seduta di forza specifica in palestra e trasformazione sul campo con esercitazioni tecnico-tattiche per la Sampdoria. Sia per il gruppo del mattino (portieri e difensori) sia per quello del pomeriggio (portieri, centrocampisti e attaccanti) è pressoché identico il programma. Dennis Praet ha proseguito il proprio iter fisioterapico, mentre sono stati aggregati i giovani Balde, Piccardo, Scotti e Tessiore.