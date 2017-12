SAMP: ZAPATA TENTA IL RECUPERO, MA E' DURA

28 dicembre 2017

Dopo due giorni di pioggia per la Sampdoria gli allenamenti di oggi sono stati finalmente sotto un cielo sereno. Sabato per i blucerchiati ci sarà la sfida contro la Spal, la squadra di Giampaolo ha svolto una sessione pomeridiana incentrata sulle esercitazioni tecnico-tattiche. Resta da valutare la condizione di Duvan Zapata, il colombiano non ha del tutto smaltito l'infortunio, ma è probabile che possa sedere in panchina contro gli estensi.