SAMP, VICE GIAMPAOLO: "NON SCOMODIAMO LA STORIA"

29 ottobre 2017

Con Giampaolo febbricitante, ai microfoni dei media si è presentato il suo secondo, Francesco Conti, a commentare la quinta vittoria di fila in casa, record storico per la Sampdoria. "Possiamo scrivere solamente dei piccolo capitoli, senza scomodare la grande storia della Sampdoria - ha spiegato a fine partita -. Ci stiamo riuscendo, abbiamo l'ambizione di fare bene contro ogni avversario. Chievo? Il risultato non deve trarre in inganno, il Chievo oggi è stato un avversario degno di merito che ci ha impegnato molto. Derby? E' come un abito da sposa, lo tieni nascosto e poi cerchi di sfoggiarlo nel momento migliore".