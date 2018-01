SAMP, VACANZE FINITE MA NON PER TUTTI

13 gennaio 2018

Terminate le vacanze in casa Sampdoria. Si riparte, come da programma senza i sudamericani, che godranno di due giorni in più di riposo. Marco Giampaolo e staff hanno sottoposto l’intero gruppo ad una seduta a base di attivazione e prevenzione e di esercitazioni tecniche su figure geometriche alternate con obiettivo aerobico. Domani è in agenda una doppia sessione (mattinata di test cardiopolmonari, pomeriggio regolare allenamento), alla quale non sarà possibile assistere a causa dei lavori di ristrutturazione del centro sportivo.