SAMP SUBITO AL LAVORO IN VISTA DELLA ROMA

22 gennaio 2018

La Sampdoria ha ripreso subito gli allenamento in vista del recupero di campionato che vedrà protagonisti i blucerchiati mercoledì contro la Roma. A Bogliasco squadra divisa in due gruppi. Da una parte i più impiegati con la Fiorentina, alle prese tra scarico in palestra, terapie e fisioterapia. Dall’altra il resto della rosa, impegnata in un allenamento completo (riscaldamento, forza elastica, tiri in porta, partitelle a tema ed esercitazioni tecnico-tattiche).