SAMP, SAPONARA: “HO VOGLIA DI RIVINCITA”

21/08/2018

Si mostra subito determinato Riccardo Saponara in vista della stagione con la maglia della Sampdoria: “La mia nuova avventura nasce con grande spirito di rinascita - spiega il giocatore attraverso i canali ufficiali del club - a Firenze non ho espresso quanto avrei voluto e ho molto ancora da far vedere sul campo. Qui avrò l’opportunità di mettere in mostra tutte le mie qualità, c’è un tecnico con cui ho un buon rapporto, la stima come professionisti e come uomini non manca. Ritrovo Tonelli e Regini con cui ho condiviso molti bei momenti sia dentro che fuori dal campo, sarà importante per farmi integrare al meglio”.