SAMP, RIENTRA ANDERDSEN

31 ottobre 2017

La Sampdoria è tornata all'opera al 'Mugnaini' di Bogliasco e lo ha fatto con una seduta rigenerante tra campo e palestra per i più impiegati contro il Chievo e una seduta regolare (attivazione mista, possesso-palla e partitella a tema) per il resto della squadra, compreso il rientrante Joachim Andersen. Domani, mercoledì, la squadra sosterrà una doppia sessione, alla quale, spiega il club, non potranno assistere i tifosi per motivi di sicurezza a causa degli interventi di riammodernamento delle strutture del centro sportivo.