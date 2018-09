SAMP, QUAGLIARELLA: "GOL PER GENOVA, PIU' FORTE DEL DRAMMA"

03/09/2018

Un gol capolavoro, contro il suo ex Napoli, fa tornare in prima pagina Fabio Quagliarella. Il numero 27 blucerchiato, tramite un post su Instagram, ha fatto una dedica speciale per la rete segnata contro i partenopei: "Regalare felicità. A se stessi, ai propri cari, alla Samp e ai suoi tifosi, a chi ama il calcio e a chi mi vuole bene, a Genova che è più forte del dramma vissuto. La dedica speciale è proprio questa. Per chi ha sofferto, per chi soffre e per chi non si arrenderà. Forza Genova, forza Samp".