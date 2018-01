SAMP, QUAGLIARELLA: "GARA INDIMENTICABILE"

21 gennaio 2018

“Giornata indimenticabile e ricca di emozioni”. Fabio Quagliarella il grande protagonista della Sampdoria che batte la Fiorentina grazie a una sua tripletta: “Tre gol per noi, record personale, poi i tifosi che hanno cantato più di qualche minuto, in campo avevo i brividi. Dopo il brutto schiaffo di Benevento ci voleva una prestazione così, lo dovevamo a tutti, il risultato viene di conseguenza. Il gol più difficile? Il primo come gesto tecnico. Ora bisogna recuperare energie”.