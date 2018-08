SAMP: PROBLEMI AL LEGAMENTO DEL GINOCCHIO PER PRAET

20/08/2018

Esami in mattinata al Laboratorio Albaro per Dennis Praet, dopo l'infortunio rimediato al ginocchio durante l’allenamento di sabato. I controlli hanno evidenziato un leggero interessamento del legamento collaterale del ginocchio sinistro: fisioterapie e programma di recupero agonistico per lui oggi al Mugnaini di Bogliasco, dove domattina tutta la squadra si ritroverà per iniziare a preparare la trasferta di Udine.