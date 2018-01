SAMP, PER PRAET SI TEME UN LUNGO STOP

25 gennaio 2018

Guai in casa Sampdoria, uscita malconcia dal pareggio con la Roma. Giampaolo ha sostituito ad inizio secondo tempo Fabio Quagliarella, per un risentimento muscolare: "Si è trattata di precauzione". L'attaccante non preoccupa, ma potrebbe saltare la sfida dell'Olimpico di domenica sempre coi giallorossi. Situazione ben più grave per Praet. Il belga ha subito un grave infortunio muscolare, si teme addirittura uno strappo. Potrebbe stare fermo per parecchio tempo. Sono attesi gli esami strumentali.