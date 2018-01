SAMP: MURRU IN GRUPPO, PUGGIONI INFLUENZATO

3 gennaio 2018

Doppia seduta per la Sampdoria in vista della sfida di sabato a Benevento: mattutino a reparti tra forza specifica sul campo ed esercitazioni tecnico-tattiche, pomeridiano con torelli, altre esercitazioni tattiche e partitella finale. È trascorsa così, al Mugnaini di Bogliasco, un’altra giornata della settimana che porta alla sfida in casa del Benevento. Alla doppia seduta ha preso regolarmente parte Nicola Murru, in gruppo al pari dei sei giovani aggregati: Ibourahima Balde, Domenico Cuomo, Joao Gomes Ricciulli, Titas Krapikas, Matteo Raspa e Andre Tessiore. Infermeria: se Christian Puggioni è rimasto a riposo per un leggero stato influenzale, Ricky Alvarez, Ivan Strinic e Duvan Zapata hanno invece proseguito i rispettivi programmi di recupero. Domani, giovedì, è in agenda una sessione pomeridiana a porte chiuse.