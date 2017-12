SAMP, LAVORO STRAORDINARIO PER LINETTY E ZAPATA

31 dicembre 2017

La Sampdoria si gode ancora la vittoria di ieri ottenuta grazie alla doppietta di Quagliarella nei minuti di recupero contro la Spal. Giornata di riposo oggi, ma non per tutti perché all’ultimo dell’anno a Bogliasco qualcuno sta lavorando in via straordinaria: Karol Linetty e Duvan Zapata, alle prese in mattinata con programmi personalizzati tra campo e palestra. Staff medico e fisioterapisti hanno inoltre accolto diversi blucerchiati che necessitavano di fisioterapia.