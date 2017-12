SAMP, GIAMPAOLO: "SAMO STATI BRAVI, TERRENO NON HA AIUTATO"

30 dicembre 2017

Ottimo risultato per la Sampdoria di Giampaolo che vince in casa contro la Spal. “Ci abbiamo provato e ci siamo riusciti”. Il tecnico blucerchiato analizza così la sfida: “Non ci ha aiutato il terreno di gioco, non si può esprimere un buon calcio, ma ci abbiamo messo il cuore. Siamo rimasti attaccati al risultato fino alla fine. La mia squadra è stata brava, anche se penso che abbiamo subito qualche sconfitta di troppo”.