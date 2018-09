SAMP, GIAMPAOLO: "QUAGLIARELLA STRAORDINARIO"

02/09/2018

"Il Napoli è una squadra che ha tante risorse offensive, ma noi abbiamo fatto una gran partita, abbiamo saputo soffrire e sono contento perché abbiamo dato continuità all'ultima mezzora di Udine, nonostante diverse critiche avute in settimana. Sono sicuro che la prossima gara contro il Frosinone misurerà le nostre capacità. Quagliarella? Voglio fare i complimenti a tutta la squadra, da Tonelli ad Ekdal, dispiace aver fatto tre cambi per necessità, poi e' chiaro che la perla di Fabio e' straordinaria, lui sa sempre dove sta la porta, la sente. Tonelli poi ha una personalita' straordinaria, e' un leader ha dato sicurezza a tutto il reparto, ho spinto tanto per il suo acquisto perche' sapevo cosa ci potesse dare". Cosi' il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo ai microfoni di SkySport nell'immediato post-partita di Sampdoria-Napoli 3-0.