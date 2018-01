SAMP, GIAMPAOLO: "PRAET GIOCATORE INSOSTITUIBILE"

27 gennaio 2018

Sampdoria e Roma sono pronte a scendere nuovamente in campo: “Sono due giorni dedicati al recupero, abbiamo ancora più di 24 ore a domani sera, abbiamo ancora dei dubbi. Le riserve le scioglieremo domattina”. Così il tecnico della Sampdoria, Giampaolo ai microfoni di Samp Tv: “La Roma è una squadra con qualità tecniche che ti mette in condizione di correre, dobbiamo essere bravi a recuperare i giocatori ma non possiamo non tener conto delle condizioni fisiche atletiche oltre di quelle strettamente sanitarie. Praet lo perderemo per un bel po’ di tempo purtroppo – spiega Giampaolo - è un giocatore insostituibile per le sue caratteristiche, ma abbiamo giocatori come Edgar Barreto e Valerio Verre che possono entrambi coprire quel ruolo. Possiamo sicuramente migliorare il nostro trend esterno. Personalmente però più che ai numeri guardo alle prestazioni e all’atteggiamento tenuto dalla squadra”.