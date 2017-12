SAMP, GIAMPAOLO: "LINETTY OK PER LA SPAL, ZAPATA IN DUBBIO"

29 dicembre 2017

La Sampdoria di Marco Giampaolo domani ospiterà la Spal e il tecnico dei blucerchiati ha presentato così la partita contro i ferraresi: “La mia squadra ha le potenzialità per restare nelle parti alte della classifica, contro la Spal mi aspetto una grande prestazione. Venendo alla squadra, Linetty si è allenato bene tutta la settimana e sarà convocato, Zapata non so se ce la farà ma nel caso non ho ancora pensato a chi giocherà al suo posto”. La Samp resta una delle più belle realtà della Serie A: “Segniamo molto di più rispetto all’anno scorso ma forse subiamo qualche gol di troppo e commettiamo qualche errore per eccesso di autostima, come accaduto a Napoli. La mentalità della squadra però è giusta. La Spal? Nonostante sia una neopromossa ha messo in difficoltà molte squadre in questa prima parte di stagione, hanno fisico e attaccanti all’altezza. Viviani ha grandi qualità balistiche e dovremo essere bravi a contrastarlo. Il mercato di gennaio? Migliorarci sarà difficile, magari qualcuno scontento andrà a giocare altrove e arriverà qualcuno per rimpiazzarlo”.