SAMP, GIAMPAOLO: "GRANDE PARTITA, ZAPATA GRANDE GIOCATORE"

23 dicembre 2017

“Grande partita della Sampdoria”, così il tecnico blucerchiato Marco Giampaolo commenta la sconfitta col Napoli: “E’ una squadra forte, ho chiesto ai miei di giocare con coraggio e sono orgoglioso di loro. Spiace per il risultato, abbiamo pagato qualche partita che sarebbe potuta finire in maniera diversa ma la squadra sta bene. Zapata? Sta dimostrando di essere un grande giocatore. Io e Sarri? Non abbiamo avuto strade spianate e questo ci accomuna".