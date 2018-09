SAMP, GIAMPAOLO: "DAREMO DEL FILO DA TORCERE ALL'INTER"

19/09/2018

Marco Giampaolo guarda già alla sfida di sabato sera contro l'Inter dopo il pari casalingo con la Fiorentina. “E’ stato un bel match, contro una squadra forte che non ha mai rinunciato a giocare. Mi è piaciuta la reazione della squadra. Siamo rimasti compatti, freddi e lucidi, disputando un ottimo secondo tempo. Adesso prima dell’Inter è importante recuperare le energie. Faremo la conta e cercheremo di dare filo da torcere pure a loro”, ha detto l'allenatore blucerchiato. Sull’arrabbiatura di Quagliarella per la sostituzione: “Io rispetto tutti i giocatori, ma voglio che loro facciano altrettanto con me e non si discute. Fabio è un esempio e lo elogio sempre, ma davanti a un cambio è giusto che accettino. Chiarirò queste cose con tutta la squadra”.