SAMP, GIAMPAOLO: "CON MAZZARRI TORINO PIU' TOSTO E ATTENTO"

2 febbraio 2018

"Guai a mettere il risultato davanti al gioco, all'entusiasmo e al divertimento: così non si vince, anzi si rischia di perdere". Marco Giampaolo detta le regole per il giusto approccio alla sfida di domani contro il Torino: "Sono orgoglioso della mia squadra: è un gruppo di giocatori tosti, che non si risparmiano mai. Un po' di rimpianto solo per le sconfitte con Sassuolo e Benevento, ma dobbiamo mettere sul piatto della bilancia le vittorie con Juve e Roma". Sull'analisi della partita coi granata, ecco quanto detto: "L'avversario ha ottime individualità, con Mazzarri c'è più attenzione alla squadra che va ad affrontare di volta in volta".