SAMP, GIAMPAOLO: "ANCORA DA VALUTARE QUAGLIARELLA. DECIDO DOMANI"

23 gennaio 2018

"Ho già chiesto in passato ai miei ragazzi di giocare un calcio leggero, senza porsi obbiettivi e dovremo fare così anche domani. Affronteremo un squadra che gioca un calcio europeo, che vuole avere il pallino del gioco con coraggio. Non ci sarà Dzeko? Questo non lo so, ma i giallorossi hanno un organico di altissimo livello e sanno gestire queste situazioni". Marco Giampaolo suona la carica in vista della delicata sfida della Samp contro la Roma: "Per quanto riguarda la formazione sono ancora in alto mare, vedremo nelle prossime ore. Fabio Quagliarella si è sottoposto a visite e cure, domani mattina avremo ancora un allenamento e potremo fare un punto più preciso".