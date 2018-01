SAMP, GIAMPAOLO: "ABBIAMO DELUSO CHI CREDE IN NOI"

6 gennaio 2018

“La delusione più grande è quando deludi chi ripone fiducia in te”. Così mister Giampaolo, tecnico della Sampdoria, commenta la sconfitta contro il Benevento: “La delusione più grande è per i nostri tifosi. Quando ti sostengono e non sei all’altezza della prestazione non deludi solo te stesso. Io la vedo così, la sento così. Primo tempo discreto, secondo non all’altezza del compito più per una questione di tenuta mentale credo. Forse non siamo in grado di sostenere quella posizione di classifica, forse ci dà responsabilità più grandi. Ripeto sempre alla squadra che realtà accreditate per stare lì sono altre, ma siccome ci siamo abbiamo il dovere, l’ambizione e il sogno di potercela giocare e questo ci deve dare leggerezza che significa mettersi in gioco e assumersi delle responsabilità. Questo tipo di prestazione, per quanto riguarda il secondo tempo, ci ammazza. Questa squadra ha dimostrato di poter fare grandi prestazioni con squadre vere, non con squadre normali. Questa roba qui non c’entra nulla, ci scalfisce sul piano morale ora bisogna rimarginare le ferite. Non è positiva la sosta ora, perché non sai dove devi andare per scaricare la rabbia”.