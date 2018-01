SAMP, GIAMPAOLO: “NON DIAMO IL BENEVENTO PER MORTO”

5 gennaio 2018

“In campo non scende la classifica, ma le motivazioni”. Il tecnico Giampaolo vuole mantenere alta la concentrazione in vista della gara che la sua Samp dovrà affrontare domani contro il Benevento: “Non è ancora tempo di bilanci, noi abbiamo anche una gara da recuperare – spiega l’allenatore in conferenza stampa – abbiamo iniziato un percorso di lavoro impostato sulla mentalità. Non abbiamo mai giocato con il freno a mano tirato, anche quando abbiamo perso c’è stata sempre la ricerca di un determinato atteggiamento. Domani affronteremo il Benevento di De Zerbi, un tecnico giovane che in qualche anno diventerà un punto di riferimento. Non dobbiamo aspettarci una squadra morta, cercheremo di raggiungere il loro stesso livello di rabbia in campo”.