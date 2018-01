SAMP, GIAMPAOLO: “IL VAR È ELEMENTO DI GIUSTIZIA”

15 gennaio 2018

“È stato un incontro proficuo perché c’erano tutti, gli arbitri sono bravi e alle loro spalle c’è un lungo lavoro per la ricerca della perfezione”. C’era anche il tecnico della Sampdoria, Marco Giampaolo, alla riunione tra allenatori e vertici arbitrali a proposito del Var: “Gli errori restano – ha dichiarato il tecnico blucerchiato – ma sono sempre di meno. Il Var è un elemento di giustizia, sono diminuiti i tempi rispetto all’inizio e anche gli interventi. Abbiamo fatto il punto della situazione guardando anche ai dati: le espulsioni per proteste nel girone d’andata sono pari a zero. È un elemento positivo. La possibilità dei tecnici di chiedere il Var potrebbe essere un passo in avanti”.