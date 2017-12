SAMP, GIAMPAOLO: “A NAPOLI VOGLIO CORAGGIO”

22 dicembre 2017

“Il Napoli sa dominare la gara, dobbiamo scendere in campo con il giusto coraggio perché dobbiamo saperci adeguare alla forza dell’avversario”. La Sampdoria domani alle 15 sarà chiamata al difficile esame al San Paolo contro i partenopei, il tecnico Giampaolo chiama i blucerchiati alla riscossa dopo un periodo deludente: “Ho avuto segnali confortanti dalla squadra in settimana, qualcosa abbiamo pagato nel tempo soprattutto sotto l’aspetto mentale, ma gli ultimi allenamenti mi hanno detto che andremo a fare una buona gara. Zapata sarà della partita, mentre Linetty e Alvarez non sono stati convocati, ma è da Quagliarella che mi aspetto una grande partita nella sua Napoli. Dobbiamo fare una grande prestazione come collettivo”.