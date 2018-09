SAMP-FIORENTINA: GRADINATA BLUCERCHIATA SEMI-VUOTA PER PROTESTA

19/09/2018

"Strade piene, stadio vuoto" avevano annunciato i tifosi della Sampdoria, in particolare quelli della Gradinata Sud, che non avevano digerito la decisione di giocare il recupero di questa sera prima alle 17 poi spostato alle 19, considerando i problemi di traffico che affliggono la citta' dal crollo di Ponte Morandi. I tifosi sono stati di parola tanto che la Gradinata Sud, cuore del tifo blucerchiato, oltre a non mostrare alcuno striscione mostra ampi spazi vuoti e, soprattutto, non ci sono i classici cori che accompagnano normalmente le gare casalinghe della squadra di Giampaolo. Pubblico ridotto anche negli altri settori dello stadio, con una presenza sicuramente minore rispetto agli oltre 17mila abbonati raggiunti per questa stagione.