SAMP, FERRERO: "RIMETTIAMO IL PIACERE DEL GIOCO AL CENTRO DELLO SPORT"

31 dicembre 2017

Non potevano mancare gli auguri di fine anno del presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero: “Il 2017 è stato l’anno della casa Samp. La dimostrazione più concreta della nostra voglia di fare, le fondamenta e il nostro futuro, la culla dei nostri sogni. Io, voi, noi ci siamo e anche la Samp. I governanti, gli imprenditori, genovesi d’Italia, italiani nel mondo, vogliamo fare tutti insieme qualcosa di bello per questa meravigliosa città? A poche ore dal nuovo anno, il mio augurio è questo: lottiamo per il rinnovamento, rimettiamo il piacere del gioco al centro dello sport e che la benedizione di Papa Francesco, illumini le nostre vite e ci regali la felicità di essere sempre noi stessi come io lo sono con voi. Vi abbraccio con tutto il ‘core’, il presidente. Buon anno”.