SAMP, FERRERO: "LO AVEVO DETTO CHE AVREMMO VINTO 3-0"

03/09/2018

Massimo Ferrero non trattiene la gioia per la vittoria contro il Napoli. Il presidente della Sampdoria ha rivelato al canale ufficiale del club di aver sempre creduto all'impresa: "Ho i testimoni che ho detto alla vigilia che avremo vinto 3-0. Contento? No, godo. Quando si vince contro grandi squadre è una goduria". Poi il numero uno blucerchiato ha commentato le prestazioni degli autori dei gol, Defrel e Quagliarella: "Gregoire è un fuoriclasse, Fabio ha questi colpi e ha ancora tanto da dare al calcio".