SAMP, FERRERO: "INDESCRIVIBILE"

4 novembre 2017

"Sono molto felice perché in questa città vincere un derby è una roba indescrivibile". Massimo Ferrero non trattiene la gioia negli spogliatoi dopo il terzo derby vinto consecutivamente in serie A come non accadeva alla Sampdoria dagli anni '50. Il presidente blucerchiato non nasconde i riti scaramantici: "Oggi abbiamo fatto una grande partita e anche loro. Posso dire che ho unito il sacro e il profano (mostrando un cornino rosso e una medaglietta raffigurante la croce) e ho sofferto per tutti i novanta minuti".