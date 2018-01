SAMP, FERRERO: "AMO FIRENZE, MA BATTIAMO I VIOLA"

19 gennaio 2018

Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, ha rilasciato un’intervista al Corriere Fiorentino in vista della prossima sfida che vedrà i blucerchiati affrontare i viola: “Che partita sarà domenica? Tosta, come sempre. Dai miei voglio una partita a tutta birra, veniamo da un periodo sfortunato e dobbiamo vincere. Alla fine penso vinceremo noi, in casa ci carica il nostro pubblico meraviglioso e rendiamo di più. Che rapporto con Firenze? La amo sul serio, la vivo spesso, quando ci cammino con mia moglie accanto provo un legame profondo, anche con chi tifa viola”.