SAMP, DOPPIA SEDUTA: KOWNACKI INFLUENZATO

15 novembre 2017

Doppia seduta di allenamento per la Sampdoria in vista del big match contro la Juventus. Giampaolo ha diviso la squadra in due gruppi. In mattinata seduta tattica sul campo principale del Mugnaini di Bogliasco, nel pomeriggio una serie di partitelle a tema e una partita finale. Assente, a causa di un piccolo virus influenzale, Dawid Kownacki. Alla seduta mattutina hanno partecipato anche i giovani dell'Academy Domenico Cuomo, Simone Giordano, Joao Gomes Ricciulli, Bozo Mikulic, Alex Pastor e Andrea Tessiore.