SAMP, DOPPIA SEDUTA IN VISTA DELLA SPAL

27 dicembre 2017

Doppia seduta di allenamento per la Sampdoria in vista della sfida contro la Spal in programma sabato a Marassi. Lavoro sulla tattica in mattinata e partitella in famiglia nel pomeriggio sotto una pioggia incessante. In gruppo è stato aggregato anche il portiere U17 Matteo Raspa, mentre prosegue nella tabella di mercia per il recupero Duvan Zapata, che si è diviso tra campo e palestra lavorando a parte. Per domani è prevista un'unica seduta di allenamento nel pomeriggio.