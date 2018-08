SAMP, DOMANI DOPPIA SEDUTA DI ALLENAMENTI

28/08/2018

La Samp ha ripreso gli allenamenti dopo la trasferta di Udine per mettere nel mirino la sfida casalinga contro il Napoli. Nel tardo pomeriggio Marco Giampaolo ha diviso la rosa in due gruppi: seduta di riattivazione tra palestra e lavoro atletico sul campo per i blucerchiati maggiormente impiegati a Udine, mini partite a ranghi misti con la Primavera di Simone Pavan su campo ridotto per il resto dell’organico. Lavoro individuale atletico per Júnior Tavares; terapie e fisioterapie per Dennis Praet e Vasco Regini. Per domani è in programma una doppia seduta.