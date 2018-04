SAMP: CAPRARI IN GRUPPO, POTENZIAMENTO PER PRAET E TORREIRA

11 aprile 2018

Mattino e pomeriggio d'allenamento per la Sampdoria, in vista della sfida con la Juventus di domenica all'Allianz Stadium. Nella prima seduta, allenamento a reparti con sviluppo della forza in palestra e trasformazione. Cinque gli aggregati della Primavera: Ejjaki, Stijepovic, Tessiore, Kaprikas e Ricciulli. Gli ultimi due, insieme a Pastor e all’under 17 Ercolano, si sono fermati a lavorare con la prima squadra anche al pomeriggio. Nel pomeriggio seduta completa, alla quale ha preso parte Gianluca Caprari, ma non Dennis Praet e Lucas Torreira, che hanno svolto un lavoro specifico di potenziamento in acqua insieme a Bartosz Bereszynski. Programma riabilitativo per Nicola Murru. Domani seduta pomeridiana.