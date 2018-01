SAMP, C'E' LA PAUSA: IN CAMPO IL 13 GENNAIO

7 gennaio 2018

Si ferma il campionato per la pausa invernale e dunque, anche gli allenamenti. La Sampdoria tornerà al lavoro sabato 13 gennaio. La squadra si ritroverà per pranzare insieme e poi riprendere con la prima seduta al Mugnani. Il 21 gennaio gli uomini di Giampaolo affronteranno la Fiorentina al Ferraris, ore 15 per provare a riscattare la sconfitta rimediata col Benevento.