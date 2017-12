SAMP, ANCORA A PARTE ZAPATA

26 dicembre 2017

Giornata di lavoro sotto una pioggia abbondante per la Sampdoria. I blucerchiati hanno iniziato la preparazione in vista della gara in programma sabato contro la Spal, sotto la guida del tecnico Giampaolo la squadra ha svolto una prima fase di attivazione atletica prima di concentrarsi su esercitazioni mirate al possesso palla. A fine seduta la partitella in famiglia, per domani è prevista una doppia seduta. Ha lavorato ancora a parte Duvan Zapata, che prosegue nel programma di recupero individuale provando ad accorciare i tempi per il ritorno al massimo della condizione: per lui l'allenamento è stato incentrato unicamente sull'aspetto aerobico.