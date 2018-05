Salah infortunato. "Ramos deve pagare un miliardo di euro"

29 maggio 2018

Una denuncia alla Fifa contro Ramos è stata presentata dall'avvocato egiziano Bassem Wahba che ha richiesto danni per oltre un miliardo di euro al giocatore del Real Madrid "per aver deliberatamente inflitto danni fisici e psicologici ad un'intera nazione e al suo calciatore più famoso". Ovvero Mohamed Salah. Lo ha annunciato il legale al canale tv Sada El-Balad, rivelando anche che, nel caso gli venisse riconosciuto il risarcimento, devolverà il denaro al Long Live Egypt Fund.



Ramos si è reso protagonista del fallo a causa del quale Mohamed Salah ha riportato un problema alla spalle per il quale dovrà affrontare una lunga riabilitazione sperando di essere al Mondiale. Ma non solo l'iniziativa legale. Due petizioni su Change.org sono state presentate affinché Ramos venga punito da Uefa e Fifa e venga escluso dal Mondiale in caso di assenza forzata di Salah (con la prima che è quasi arrivata a 500.000 firme).