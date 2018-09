Sacchi, la replica: "Raiola? Non conosco questa persona"

12/09/2018

Il tempo delle cose serie (Mancini, Ancelotti, il Pallone). E il tempo delle battute fuori luogo, com'era quella di Mino Raiola su Arrigo Sacchi ("non ha intelligenza né classe, mi fa pena") a proposito delle critiche dell'ex ct su Mario Balotelli. Così Arrigo Sacchi si concede alle risposte che si possono dare, con una semplice battuta. "Mino Raiola? Non conosco questa persona".



Capitolo chiuso, per il rispetto che si deve a un tecnico che ha aperto le porte del calcio italiano verso l'era moderna. A margine della presentazione del Festival dello Sport di Trento, Arrigo Sacchi ha anche parlato delle tribolazioni del ct Mancini, invocando pazienza. "La pazienza è un merito, serve dare tempo alle persone", ha detto.

Infine Ancelotti. "E' un personaggio straordinario, l'unico che credo possa non far rimpiangere Sarri. Non sono allenatori, sono maestri. Loro costruiscono per il futuro, nel calcio, come nella vita, ti devi aggiornare sempre".